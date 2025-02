Trump: Usa capitale mondiale delle criptovalute. Ma restano pressioni a ribasso su Bitcoin

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti,, ha ribadito la sua volontà di fare dell'America "la". Intervendo a Miami alla Future Investment Initiative, Trump ha quindi sollecitato i presenti ad investire di più negli Stati Uniti. Le parole di Trump arrivano mentre un rapporto diha segnalato come la domanda in calo, l'attività vacillante della blockchain e la mancanza di afflussi di liquidità verso le criptovalute possano essere fattori in grado di far scendere le quotazioni di Bitcoin.Nell'ultima settimana la crescita della criptovaluta ha rallentato la sua corsa dopo l'exploit di fine 2024 sulla spinta della vittoria elettorale di Trump e delle promesse di un allentamento delle briglie normative. L'analisi di CryptoQuant ha infatti mostrato la crescita dellaè crollata a 70.000 BTC nell'ultimo periodo rispetto al picco di 279.000 BTC toccato lo scorso 4 dicembre. A gennaio la criptovaluta aveva poi raggiunto il suo record aInoltre il provider ha segnalato la quasi completa scomparsa dei flussi verso gli, strumenti che hanno caratterizzato i precedenti rally di bitcoin.Oggi Bitcoin viaggia intorno aicon guadagni marginali – mentre su base settimanale la crescita è di poco superiore all'1% – recuperando il tonfo di martedì che lo avevano portato a 93.000 dollari. Nonostante ciò gli analisti di CryptoQuant hanno sottolineato che lapersiste ancora.