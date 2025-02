Confidustria, ripresa è stentata a inizio 2025 nonostante tagli dei tassi

(Teleborsa) -, con conseguente impatto sull'inflazione, sui consumi e sugli investimenti, con l’industria in crisi ed i servizi che trainano poco. E' questo il quadro tratteggiato dall'ultima, second cui, a inizio 2025,Ilfermo nel 3° e 4° trimestre 2024,. Sulle prospettive, che rischia di frenare scambi e investimenti.: 53 euro/mwh a febbraio il TTF, da 49 a gennaio (26 un anno fa). Imprese e famiglie pagheranno di più anche per l’elettricità, visto che il prezzo in Italia rimane legato strettamente al gas: PUN a 155 euro/mwh a febbraio, da 143 (88 un anno fa). La quotazione del, invece,(76 $/barile, da 79).Con la crescita dei prezzi energeticii prezzi al consumo dell’energia sono ormai in rialzo (+1,8% annuo a gennaio) e la core alta e stabile (+2,7%): perciò l’inflazione è in aumento, i prezzi dell’energia sono risaliti quasi allo zero (-0,7% annuo) e la core è ferma su valori più bassi (+1,6%): l’inflazione è pian piano cresciuta a, da un minimo di +0,7% nel corso del 2024.. A fine gennaio la BCE ha tagliato i tassi di un altro quarto di punto (2,75%, dal 4,00% iniziale), perché guarda all’inflazione sul medio termine, prevista in moderazione; secondo i mercati,. In Italia, il tasso per le imprese è sceso finora di oltre un punto (4,40% a dicembre, da un picco di 5,59%), ma il credito resta in calo (-2,3% annuo).proseguono una, con il relativo PMI che a gennaio scende e resta appena in area espansiva (50,4 da 50,7), mentre, come dimostra la produzione che è scesa a dicembre (-3,1%) ed il PMI che è rimasto su valori recessivi (46,3 da 46,2).La fiducia delle imprese a gennaio sale di poco (95,7 da 95,3), su valori vicini alla media 2024, e l’incertezza si riduce appena. Lato domanda, a inizio 2025 i giudizi sugli ordini recuperano di poco nella manifattura, un po’ di più nei servizi. Nel complesso, glidelle impresemeno restrittiva.. A dicembre si è avuto un recupero delle vendite al dettaglio (+0,8%), che ha limitato il calo nel 4° trimestre a -0,2%. A gennaio, la fiducia dei consumatori risale, pur su valori contenuti (98,2, da 96,3). L’ulteriore allentamento diil canale del credito e il reddito totale è cresciuto nel 2024, maha mostrato una(+1,9%), ma nel complesso del 2024 resta di poco negativo (-0,4% a prezzi correnti), a causa del calo delle vendite intra-UE (-1,9%), solo in parte bilanciato da un aumento extra-UE (+1,2%). Tra i settori, positive le dinamiche di farmaceutico e alimentari, negative quelle di automotive e pelletteria. Tra i paesi, calo nei primi mercati (Germania, USA, Francia), crescita in altre importanti destinazioni (Spagna, UK, Turchia).Guardando al, si evidenzia che- PMI manifatturieri sono generalmente sotto la soglia di espansione eccetto che in Spagna, mentresi evidenzia una ripresa dell'industria, ma la. Anchesi segnala la, mentre la produzione industriale accelera di poco a novembre (+5,4% annuo, da +5,3%), trainata da high-tech (+8,7%) e attrezzature industriali (+7,8%).