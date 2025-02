Eurozona, indici PMI: recessione più mite nel manifatturiero, crescita quasi impercettibile nei servizi

(Teleborsa) - I dati previsionali dell'indagine PMI raccolti finora a febbraio mostrano, con un tasso di espansione invariato rispetto a gennaio, affermano S&P Global e Hamburg Commercial Bank. Tuttavia, i nuovi ordini sono risultati nuovamente in calo, e ancora una volta le aziende hanno ridotto gli organici a causa della debole domanda. Anche l'ottimismo è calato segnando i minimi in tre mesi. Allo stesso tempo, il tasso di inflazione dei costi è accelerato indicando il valore più rapido in quasi due anni, mentre i prezzi di vendita hanno di conseguenza registrato un maggiore aumento.Secondo le stime preliminari, l'indiceè salito a 47,3 punti da 46,6, risultando superiore ai 46,9 punti attesi dagli analisti. Una soglia che resta inferiore anche a quella critica di 50 e che denota ancora una contrazione dell'attività. Diminuisce invece il, che scende a 50,7 punti rispetto ai 51,3 punti precedenti e si confronta con i 51,5 punti attesi. Di conseguenza, ilsi porta a 50,2 punti dai 50,2 precedenti, sotto i 50,5 attesi.Fra le maggiori economie europee, lamostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 46,1 da 45 punti, contro un consensus di 45,4 punti e un peggioramento del PMI sevizi a 52,2 da 52,5 (sotto il 52,4 atteso). In, il PMI manifatturiero aumenta a 45,5 da 45 (45,3 punti il consensus) e il PMI servizi scende a 44,5 da 48,2 (era atteso 48,8)."Mancano solo due settimane alla riunione della BCE ma, con i relativi indicatori HCOB PMI per il settore dei servizi in crescita oppure rimasti ad un livello elevato - ha dettopresso Hamburg Commercial Bank - Le dichiarazioni della Presidente della BCE possono essere interpretate nel senso che la sconfitta dell'inflazione può essere considerata tale solo quando quella dei servizi sarà sotto controllo. L'HCOB PMI mostra però che questo non è assolutamente il caso, e ciò è in parte dovuto al fatto che i salari continuano ad essere superiori alla media. È interessante notare come anche i prezzi di acquisto stiano aumentando più nettamente. Ciò dipende, tra l'altro, dal costo dell'energia e, a tale proposito, Isabel Schnabel ha sottolineato la presenza di incertezza, raccomandando fortemente di considerare un blocco sui tassi di interesse nella prossima riunione che deciderà sui tassi guida"."La produzione economica nella zona euro si sta muovendo a malapena - ha aggiunto - La. Si spera sicuramente in un governo tedesco che sarà in grado di agire dopo le elezioni, e che dovrebbe anche fornire un impulso positivo per l'eurozona nel suo insieme. Tuttavia, questo è controbilanciato dalla relativa instabilità della Francia e da una politica doganale degli Stati Uniti che sta suscitando insicurezza. Questi dati, quindi, non indicano ancora una ripresa nella zona euro".