Milano 23-mar
43.190 0,00%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
22.654 0,00%

PMI manifatturiero Giappone in marzo

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PMI manifatturiero Giappone in marzo
Giappone, PMI manifatturiero in marzo pari a 51,4 punti, in calo rispetto al precedente 53 punti (la previsione era 53,2 punti).
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