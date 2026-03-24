Giappone, PMI manifattura febbraio scende a sorpresa a 51,4 punti
(Teleborsa) - Peggiora l'attività della manifattura in Giappone a marzo. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero di marzo, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 51,4 punti, rispetto ai 53 di febbraio, risultando inferiore al consensus di 53,2.
L'indicatore comunque si conferma al di sopra della soglia critica dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra.
Scende anche il PMI dei servizi che si porta a 52,8 da 53,8, mentre l'indice composito che include manifattura e servizi si attesta a 52,5 da 53,9.
```