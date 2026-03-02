USA, PMI manifatturiero rivisto a rialzo a febbraio a 51,6 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo ildellanegli. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato anel mese di febbraio contro una stima preliminare di 51,2, e i 52,4 punti del mese precedente.L'indice rimane comunque sopra ladi 50 punti che fa da spartiacque tra espansione (sopra 50 punti) e contrazione (sotto 50 punti) dell'attività."A febbraio i produttori statunitensi hanno riportato l'espansione più debole dallo scorso luglio, un ulteriore segnale del fatto che il ritmo complessivo della crescita economica si è moderato negli ultimi mesi – ha commentato, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence –. La crescita della produzione è rallentata in risposta a un quasi stallo degli ordini da parte dei clienti, con un calo particolarmente netto delle esportazioni. Anche la crescita dell'occupazione nel settore manifatturiero è rimasta pressoché invariata, poiché la preoccupazione per la salute del portafoglio ordini ha causato una crescente reticenza ad aumentare il numero di dipendenti".