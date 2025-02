MARR, ricavi 2024 a 2,098 miliardi. Antonio Tiso nuovo CFO

MARR

(Teleborsa) -, leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food, fa sapere che a decorrere dalsarà ricoperto da Antonio Tiso, da oltre 20 anni in azienda ed in cui ha maturato varie esperienze in ambito amministrativo e finanziario.La nomina, spiega una nota, rientra in un piano di successione definito ed è correlata alla volontà di Pierpaolo Rossi di avvalersi dei raggiunti requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.Antonio Tiso manterrà la supervisione pro tempore delle attività di Investor Relations per le quali sarà supportato da Giacomo Pesaresi, che ha maturato significative esperienze nell’ambito del controlling.I risultati preconsuntivi dell’esercizio 2024 di MARR evidenzianopari a 2.098 milioni di euro (2.085 milioni nel 2023), "grazie a un quarto trimestre 2024 con crescita delle vendite in tutti i segmenti di clientela".Il Bilancio Consolidato 2024 del Gruppo MARR sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il prossimo 14 marzo.