Nucleare, ok UE a misura Belgio per prolungare la vita di due reattori

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, una misura di sostegno belga rivista per l'Ai sensi della legge belga sulla dismissione nucleare del 2003, tutti e sette i reattori nucleari in Belgio. A marzo 2022, alla luce delle preoccupazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento nel contesto della crisi energetica e della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, il governo federale belga ha deciso di mantenere aperte le due più recenti centrali nucleari belghe, Doel 4 e Tihange 3, per altri 10 anni.A giugno 2024, il Belgio ha notificato alla Commissione il suo piano per sostenere l'estensione della durata di vita di due reattori nucleari, con unaIl 22 luglio 2024, la Commissione ha avviato un'per valutare la necessità, l'appropriatezza e la proporzionalità della misura. La Commissione ha espresso dubbi in merito alla concezione del contratto per differenza (CfD) e alla proporzionalità (della combinazione di) accordi finanziari, che avrebbero potuto sollevare i beneficiari da una quota troppo elevata del rischio, nonché in merito alla proporzionalità dell'importo delle passività per i rifiuti nucleari trasferiti.della misura sono Electrabel, una sussidiaria di, e Luminus, una sussidiaria di EDF, nonché "BE-NUC", la nuova joint venture al 50-50 tra lo Stato belga ed Electrabel. A seguito della misura, entrambi i reattori saranno di proprietà congiunta di BE-NUC con una quota dell'89,8% e di Luminus con una quota del 10,2%.A seguito delle prove supplementari e delle modifiche apportate alla misura, la Commissione ha concluso cheper conseguire l'obiettivo perseguito, nonché proporzionato, in quanto limitato al minimo necessario, riducendo al minimo le distorsioni della concorrenza causate dalla misura.