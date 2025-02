Tenaris, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Tenaris

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+4%) ilsu, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, confermando la" dopo la pubblicazione dei risultati annuali e la conference call con la comunità finanziaria.Gli analisti scrivono che le probabili modifiche ai dazi USA sulle importazioni di acciaio generano incertezza, ma Tenaris ritiene che l'aumento dei prezzi compenserà i maggiori costi. La possibile sostituzione delle quote con dazi per la Corea del Sud potrebbe infastidire, ma Tenaris ritiene che l'amministrazione USA sarà attenta a monitorare i volumi di importazione per proteggere i produttori domestici. Tenaris è ben posizionata, producendo la maggior parte dei tubi in USA, con unPer quanto riguarda il buyback/M&A, il nuovo programma non può essere autorizzato finché quello attuale non è concluso. Possibile proposta per l'acquisto fino ad un ulteriore 10% del capitale al prossimo CdA in aprile, da approvare all'assemblea di maggio. Il CdA, con la decisione che sarà influenzata anche dalle politiche della nuova amministrazione USA.