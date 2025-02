Ubaldi Costruzioni: solide fondamenta per la crescita, EnVent avvia copertura

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) -ha avviato la copertura su, quotata su Euronext Growth Milan dal 3 gennaio 2025. Ubaldi Costruzioni è specializzata nella costruzione die nell’, commerciale, direzionale e residenziale. Negli anni la Società si è specializzata nella realizzazione di opere marittime, fluviali e ritegni sismici.Per il FY2023, Ubaldi Costruzioni ha registrato ricavi per 24,9 milioni di euro e un EBITDA di 3,7 milioni di euro (margine del 14,8%). Secondo le stime di EnVent per il FY2024, i ricavi saliranno a 32,8 milioni di euro, con un EBITDA di 5,7 milioni di euro (margine del 17,3%).Secondo gli analisti di EnVent, nonostante la volatilità del settore, la società presenta unstimato in crescita con l’ingresso di nuove commesse, anche in virtù del contesto favorevole dettato dal PNRR.Con unaattuale di mercato di(+41% rispetto ai 19,2 milioni dell’IPO), EnVent confermaper azione. Attualmente, il titolo Ubaldi Costruzioni scambia a 3,3x l’EV/EBITDA 2025E, con un forte sconto rispetto ai peer, valutati in media a 5,3x.