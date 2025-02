Acea partecipa all'Italy-UAE Business Forum

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi l', l'evento promosso con l'obiettivo di favorire e rafforzare i legami economici e industriali tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, con un focus su networking, partnership innovative e opportunità di investimento. Ai lavori hanno partecipato esperti, rappresentanti istituzionali dei Paesi e delle imprese., intervenuta con una delegazione guidata dall', ha preso parte alla sessione dedicata alle infrastrutture, in cui si è discusso del posizionamento strategico dell'Italia e degli Emirati Arabi Uniti nello sviluppo di progetti di livello mondiale. Nel corso del panel – sottolinea ACEA in una nota – è stata evidenziata la necessità di realizzare investimenti nel settore idrico a tutela della risorsa, ormai considerata di priorità strategica a livello globale, anche attraverso partnership che consentano di fare sistema in ambito internazionale. In questo quadro si inserisce ilfirmato oggi nel corso dell'evento, tracon cui si intende esplorare opportunità di collaborazione nel settore idrico a livello internazionale, con particolare focus su Africa e Medio Oriente.L'accordo formalizza una partnership strategica traGruppo industriale leader nel settore idrico e tra i primi operatori dell'ambiente e dell'energia, e, investitore, sviluppatore e operatore di soluzioni per una gestione sostenibile dell'acqua e di assets idrici resilienti ai cambiamenti climatici a livello globale. La collaborazione è finalizzata allo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza idrica, facendo leva sull'expertise di entrambe le società nella gestione di infrastrutture e nella sostenibilità.finanziamento, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue, di impianti di desalinizzazione, di reti di approvvigionamento e distribuzione nonché di sistemi di trattamento, smaltimento e riutilizzo dei fanghi. L'accordo prevede, altresì, opportunità nei servizi tecnici e commerciali per il settore idrico."Questo accordo – si legge nella nota – rappresenta un'opportunità strategica per ACEA di espandere la propria presenza all'estero ed è coerente con la propria partecipazione alla cabina di regia del Piano Mattei che la vede impegnata nella ricerca e nello sviluppo di progetti per la gestione della risorsa idrica in Africa. La collaborazione con Metito Utilities, leader mondiale nella realizzazione di soluzioni idriche sostenibili, sottolinea l'impegno delle due aziende per lo sviluppo di infrastrutture e per una gestione efficiente della risorsa al fine di affrontare le sfide future".