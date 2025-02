Altea Green Power, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Altea Green Power

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato aper azione (dai precedenti 11,5 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando la" visto l'upside potenziale del 71%.Gli analisti scrivono che Altea Green Powersia per i 1,6 GW di progetti BESS già contrattualizzati, che sono inclusi nel backlog, sia per i progetti ancora non contrattualizzati, che rappresentano circa 3,5 GW e che rappresentano circa il 40% dei ricavi previsti nella guidance 2025.TP ICAP Midcap prevede che il 2025 segnerà un, con il completamento dei primi grandi progetti avviati nel 2022/2023.