BBVA alza a 700 miliardi di euro il suo obiettivo di business sostenibile al 2029

BBVA

(Teleborsa) - Il colosso bancario spagnolo, più del doppio del precedente obiettivo di 300 miliardi di euro fissato per il periodo 2018-2025, raggiunto a dicembre 2024, con un anno di anticipo. Questo nuovo obiettivo più ambizioso avrà anche una durata più breve (cinque anni anziché otto)."In BBVAe un fattore chiave per la crescita differenziale. Riteniamo che l'opportunità di business nella seconda parte del decennio sarà guidata da solidi investimenti in infrastrutture e dalla maturità di alcune nuove tecnologie pulite, che le renderanno redditizie, molte di quelle che non lo sono ancora", ha osservato, Global Head of Sustainability and Corporate and Investment Banking di BBVA.Dei 300 miliardi di euro già erogati, il 78% è stato incanalato ine nella salvaguardia del capitale naturale, mentre il restante 22% è andato a iniziative di crescita inclusiva. Per linee di business, la maggior parte della cifra proviene dall'area Corporate and Investment Banking (transazioni di investment e corporate banking per grandi clienti) con il 59%, seguita dalle aziende con il 27% e dai clienti retail con il 14%.