Germania, la Cdu di Merz trionfa. Nuova fase: cosa attendersi

(Teleborsa) - Intrionfa (ma non troppo) la coalizioneche ha conquistato, attestandosi al primo posto, ma il vero vincitore (anche se non sfonda) è, che ha preso, oltre dieci punti in più delle elezioni del 2021., il partito del cancelliere Scholz,, avanti ai Verdi all'11,6% e Linke all'8,8%. Crollano al di sotto della soglia di sbarramento del 5%, senza conquistare la rappresentatività in Parlamento la Bsw al 4,97% ed i liberali dell'Fdp, al 4,3%.Si chiude con questi rosultati e con, in base ai dati definitivi pubblicati dalla commissione elettorale Bundeswahlleiterin, la tornata elettorale tedesca, dopo una campagna infuocata e non priva di momenti di alta tensione.ha commentato l'esito del voto, definendo la suaopo le innumerevoli sconfitte incassate contro la storica rivale Angela Merkel, ma di certo il suo successore,, non è riuscito a conservare la sua leadership ed ha perso queste elezioni. Il Cancelliere uscente ha anche chiarito cheper la formazione di unaMerz dovrà ora combattere la sua battaglia più dura, quella di, che ha promesso, anche se con i numeri usciti. La strada per la creazione di una coalizione allargata è tutta in salita, ma l'esclusione dal Bundestag della Bsw offre una speranza in più.Ma cosa implica la vittoria tedesca per l'Europa? E come si profila il futuro sotto il profilo economico e finanziario?La vittoria della coalizione centrista guidata da Merz, più favorevole alle imprese ed agli investimenti, annuncia laportata avanti dalla Spd e l'inizio di una. Una situazione che viene salutata con molto ottimismo dai mercati, in un momento in cui in Europa si sta discutendo di accrescere gli investimenti in difesa e tecnologia per recuperare il terreno perduto rispetto agli USA ed alla Cina.saluta l'esito delle elezioni tedeschea 1,0505 USD (+0,41%), mentre ila circa mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni. Bene anche il derivato sul cac-40 (+0,58) e sul FTSE MIB (+0,50%), mentre resta in coda il future sull'Eurostoxx 50 (+0,28%)."Nonostante ci sia ampio consenso tra i partiti principali sulla necessità di adottare politiche a favore della crescita, le soluzioni proposte variano notevolmente. Mentre alcuni sostengono tagli fiscali e deregolamentazione per, altri sottolineano la necessità di aumentare la spesa pubblica e i benefit rivolti alle famiglie per. Queste priorità contrastanti suggeriscono che i, ritardando l’implementazione di una qualsiasi riforma economica significativa almeno fino alla fine del 2025", sottolineavano gli esperti di AXA prima delle elezioni, aggiungendo "una questione particolarmente controversa in queste discussioni sarà il freno al debito sancito dalla costituzione tedesca, che limita il deficit federale allo 0,35% del PIL".