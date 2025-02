Italia-Emirati Arabi, Pichetto sigla intese su energia e minerali critici

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energeticaha siglato un accordo strategico con il suo omologo emiratino per consolidare la collaborazione bilaterale in materia di energia tra i due Paesi. L'accordo è stato siglato a margine della prima visita di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Più in particolare l'intesa, firmata alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente Al Nahyan, mira a promuovere l'attuazione di progetti settoriali di interesse comune nel settore energetico attraverso scambi di esperienze e best pratice, nonché ala l promozione di investimenti, ricerca e sviluppo, progetti strategici anche in collaborazione con Paesi terzi.o", ha affermato Pichetto. "Dall'idrogeno rinnovabile alla cattura e stoccaggio di carbonio, dall'energia nucleare di nuova generazione ai combustibili sostenibili, inclusi i biocarburanti, dalle energie rinnovabili ai minerali critici, passando per le reti intelligenti e le interconnessioni elettriche: i due Paesi collaboreranno per sostenere le proprie aziende nella transizione verso modelli di sviluppo più sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, aiutandole al contempo a coglierne le opportunità di crescita connesse".Un secondo Memorandum, sempre tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate, punta a rafforzare le industrie italiane ed emiratine attraverso il trasferimento tecnologico e la promozione di tecnologie avanzate, facilitando investimenti in ambiti quali resilienza delle catene delIn questo contesto,ato un'intesa per sviluppare soluzioni di comunicazione cyber e quantistica, ampliare la banda larga e le telecomunicazioni e creare un Centro di Eccellenza in IoT e AI per le industrie locali, mentre l'accordo tra Enel e Mastar mira a esplorare opportunità di business nel settore delle energie rinnovabili. La cooperazione negli investimenti nelle infrastrutture digitali e nell'intelligenza artificiale è un altro punto centrale della cooperazione tra Italia e Emirati Arabi, come testimoniato dall'intesa firmata tra il Ministero delle Imprese e il Ministero degli Investimenti degli Emirati Arabi Uniti. Un accordo che si collega al progetto "Italia AI Factory", che prevede un investimento di 430 milioni di euro per la realizzazione di un supercomputer presso il Tecnopolo di Bologna. In questo contesto, ENI, MGX Fund Management Limited e Group 42 Holding Ltd. hanno siglato una lettera di intenti per valutare lo sviluppo del progetto "Blue-Powered Data Center(s) Campus", mirato alla realizzazione di data center sostenibili.Altra rilevante intesa quella che riguarda il settorecon la firma di un accordo tra il Ministro Urso, il Ministro Pichetto, e il Ministro degli Investimenti emiratinoA questa intesa si lega l'accordo trasiglato oggi per sviluppare iniziative comuni nel settore minerario, con particolare attenzione alla condivisione di competenze e alla valutazione di progetti congiunti. Infine, un quinto Memorandum, siglato da Urso con il Ministero degli Investimenti emiratino, riguarda la cooperazione per gli investimenti nella catena del valore del settore farmaceutico, con un focus specifico sui vaccini. Questo