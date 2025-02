Positiva la Borsa di New York. Focus su Nvidia e inflazione PCE

Nvidia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, dopo i forti cali di venerdì, sui timori degli investitori per l'inflazione in scia ai dazi americani che preoccupano anche la. Nel frattempo prosegue la: attesi i conti diin calendario mercoledì.Sul fronte macroeconomico, gli addetti ai lavori guardano al dato, in agenda venerdì, sull', la misura preferita dalla Fed per valutare l'andamento dei prezzi.Sulle prime rilevazioni, ilsale dello 0,41% a 43.605 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.040 punti. Poco sopra la parità il(+0,38%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,56%).