Salone del Risparmio, aperte le iscrizioni. Attesi oltre 15 mila visitatori

(Teleborsa) -, l'evento di riferimento per il settore del risparmio gestito, che si terrà dal 15 al 17 aprile 2025 presso l'Allianz MiCo di Milano.Questa edizione verterà intorno al titolo "". Anche quest'anno, l'evento si pone l'obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra l'analisi dell'andamento del settore nell'attualità e una visione prospettica sul futuro, ponendosi come facilitatore del dialogo per tutti gli attori dell'industria."Dialogo, condivisione e qualità dei contenuti sono i principi che, da 15 edizioni, guidano la complessa organizzazione del Salone e alimentano un costante lavoro di miglioramento - commentadel Salone del Risparmio - Negli anni l'evento ha consolidato il suo ruolo come spazio di confronto strategico per tutti gli stakeholder del settore. Anche questa edizione sarà un'occasione privilegiata per affrontare con strumenti concreti le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo la nostra società e il mondo degli investimenti".Durante i tre giorni di Salone, glipotranno scegliere tra circa 100 conferenze, che si svolgeranno nelle 14 sale attive in contemporanea. Anche quest'anno i partecipanti saranno guidati nella scelta degli appuntamenti da 7 percorsi tematici: asset allocation e strategie di investimento, distribuzione e consulenza, mercati privati ed economia reale, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione.