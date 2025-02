Tenaris, Barclays alza target price e conferma Overweight

Barclays

Tenaris

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+4%) ilsu, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, confermando la".Gli analisti scrivono che, mentre l'ambiente commerciale con le sue numerose potenziali parti in movimento sia negli Stati Uniti che all'estero porta Tenaris in "territori inesplorati",. Viene sottolineato che nessuna azienda sotto copertura ha il respiro dell'infrastruttura OCTG di Tenaris e le possibili tariffe negli Stati Uniti sono progettate per rafforzare quel mercato per i produttori nazionali, di cui Tenaris è il più grande."Quindi, sebbene le tariffe abbiano creato incertezze sulle condizioni di mercato nella seconda metà, non vediamo alcuna minaccia importante per esso - si legge nella ricerca - È importante sottolineare che l'azienda mantiene un impressionante bilancio netto di cassa, a nostro avviso, e, in cui l'azienda è stata storicamente molto abile".Di conseguenza, Barclays riconosce l'incertezza nel breve termine, pensando in generale che potrebbe essere un fattore positivo, con le prime indicazioni che i prezzi si sono già mossi verso l'alto e, nell'attuale contesto, le indicazioni e le prospettive di mercato portano ad