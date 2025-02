UniCredit e Cia-Agricoltori Italiani presentano l'accordo per il sostegno delle imprese associate

(Teleborsa) - I contenuti del recente accordo nazionale trae i temi del credito alle imprese e delle agevolazioni fiscali (transizione 5.0, Sabatini etc) sono al centro delche avrà luogo mercoledì 26 febbraio 2025, con inizio alle ore 15 a Potenza nella Sala Riunioni G. Laus (Via dell'Edilizia), organizzato da CIA Agricoltori Potenza-Matera e da UniCredit.Dopo i saluti diPresidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani,, Presidente CIA-Agricoltori italiani Potenza,, Presidente CIA-Agricoltori italiani Matera, eCorporate Business Management UniCredit, i lavori proseguiranno con gli interventi di, Ufficio Credito CIA Nazionale,Specialista AgriBusiness UniCredit,, Direttore CIA Agricoltori italiani Potenza,Direttore CIA-Agricoltori italiani Matera,, Senior Manager Sviluppo UniCredit,, Head Leasing Region Sud UniCredit e, Ufficio Credito CIA Agricoltori PZ -MT.Promozione di una cultura finanziaria per la crescita manageriale delle aziende, interazione tra rispettive reti e supporto ai progetti delle imprese per innovazione: sono questi, in estrema sintesi, i, per accelerare la crescita delle imprese agricole italiane.l'attivazione di una serie incontri di formazione per accrescere la cultura creditizia delle imprese associate e facilitare un più ampio accesso agli strumenti di credito disegnati sulle reali necessità delle aziende, oltre a favorire la cultura della sostenibilità e la loro competitività; lo sviluppo e il sostegno di progetti imprenditoriali di giovani imprenditori agricoli e, più in generale, il supporto per l'avvio di processi di innovazione nel settore primario; il sostegno ai progetti per le aree interne e svantaggiate; il sostegno, finanziario e non solo, a progetti collegati al PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) e al PSR (piano di sviluppo rurale); l'accesso ai servizi consulenziali specialistici messi da disposizione dalla banca attraverso il proprio nuovo network composto da 180 gestori dedicati all'AgriBusiness collocati su tutto il territorio nazionale, supportatida una squadra dei 15 Specialisti per lo sviluppo di nuovo business su questo specifico segmento.