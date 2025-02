Zoppas (ICE): Emirati Arabi mercato strategico per Made in Italy

(Teleborsa) -, con un valore dell'export che nel 2024 ha raggiunto gli 8 miliardi di euro, registrando una crescita del 21% rispetto all'anno precedente e d. Lo ha detto il Presidente di ICE,in occasione del Business Forum Italia-Emirati Arabi Uniti sottolineando che "i comparti con le migliori performance sono stati la meccanica (+28%), la gioielleria (+11%), la moda (+36%), l’agroalimentare (+6%), le apparecchiature elettriche (+52%) e l’arredamento (+24%). Se consideriamo che a livello generale la media dell’export 2024 del made in Italy eÌ rimasto stazionario rispetto all’anno precedente, questi dati sottolineano il ruolo da unicorno degli Emirati come hub commerciale e finanziario di interesse globale e la crescente domanda di eccellenze italiane in settori chiave come agroalimentare, moda, design e infrastrutture grazie anche alla presenza di una forte componente internazionale della popolazione".e tutti gli attori del Sistema Paese, lavora per rafforzare la presenza internazionale delle imprese italiane, in particolare delle PMI, attraverso strumenti concreti di promozione e sviluppo commerciale. Con una rete di oltre 90 uffici nel mondo e circa 50 iniziative di rilievo solo negli Emirati negli ultimi tre anni, facilitiamo l’accesso al mercato locale mettendo in contatto le aziende italiane con potenziali partner e buyer", ha aggiunto., fiera di riferimento per il settore agroalimentare che si è tenuta a fine gennaio sono giàÌ state confermate 14 iniziative tra cui, la Settimana della Moda Italiana a Dubai, i padiglioni italiani alle fiere AEEDC 2025 e Dubai international boat show 2025 e il Big Five Global, evento di riferimento per il settore delle costruzioni e delle infrastrutture, comparti in forte espansione che offrono significative opportunitàÌ di business per le aziende italiane, inclusi i produttori di arredamento, materiali elettrici e componenti per l’edilizia".L’Italia -ha concluso Zoppas - èAttraverso attivitàÌ di incoming di buyer emiratini in Italia e di imprese italiane negli Emirati, ICE continua a svolgere un ruolo essenziale nella promozione del Made in Italy, coniugando marketing e sviluppo commerciale. Il nostro impegno eÌ affiancare le aziende italiane in un percorso di crescita internazionale, valorizzando la qualitàÌ, l’innovazione e il saper fare che rendono il nostro Paese un punto di riferimento nel mondo".