Bitcoin buca soglia 90.000 dollari (-9%)

(Teleborsa) -, cedendo anche oggi il 9% ed attestandosi. L'aver bucato la soglia die 90.000 dollari ha dato un altroal mercato, che già da tempo sta ritracciando dai massimi toccati in corrispondenza con l'elezione di Donald Trump a Presidente.Assieme al Bitcoin vanno giù anche(-9%),(-6,5%),con perdite superiori all'8%. La gran parte delle crypto ha perso attorno al 50%dai picchi di quest'inverno.Qualcuno ha parlato dello- il Bitcoin ha toccato un valore record di 109.000 dollari nei suoi momenti di gloria - ed atri hanno parlato di una, dovuta al quadro didell'economia mondiale. Quel che è certo è che l'annuncio dista innervosendo i mercati (tradizionali e crypto) edda parte della Fed.A ciò si aggiunge un po' didei fanatici delle crypto, che contavano sudel settore, mentre il Presidente sembra guardare altrove, ignorando le riforme auspicate."Il calo di Bitcoin sotto i 90.000 dollari ha sollevato dubbi sul fatto che il ciclo abbia raggiunto il suo picco, ma i dati raccontano una storia diversa. Storicamente, i massimi dei cicli principali coincidono con un calo della dominance diverso il 40%, quando gli investitori si spostano in massa sugli altcoin. Al momento, la, indicando che lo slancio del mercato non ha ancora raggiunto un picco speculativo", spiega, piattaforma d scambio di cryptovalute, notando "ladelle stablecoin è, segnalando un continuo impiego di capitale on-chain. Questi indicatori strutturali suggeriscono che il mercato crypto nel suo complesso abbia ancora margine di crescita".