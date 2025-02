Confeuro: "No fusione fondi Pac e coesione. Si a pilastro assicurazioni"

(Teleborsa) - "Nelle scorse ore si sono riuniti all’Agrifish i ministri dell’agricoltura europei, e sono state affrontate numerose e fondamentali tematiche: dalle politiche complessive Ue per il settore primario fino alla Pac, con l’ipotesi della fusione coi fondi coesione. Una previsione, quest’ultima, che Confeuro reputa assolutamente illogica e fuori luogo: tale accorpamento, infatti, rischia di compromettere quantitativamente le risorse destinate alle piccole e medie aziende,, crisi dei mercati e cambiamenti climatici". Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, Presidente nazionale, la Confederazione degli agricoltori europei e del mondo.di fatto snaturarne la funzione, prosegue la nota.Confeuro, dunquefinirebbero per danneggiare l’intero comparto. Al contempo, sollecitiamo l’istituzione di un nuovo pilastro della PAC dedicato alle assicurazioni agricole, per garantire coperture adeguate contro eventi estremi sempre più frequenti e contro il cambiamento climatico. Servono strumenti efficaci per tutelare il reddito degli agricoltori e la sicurezza alimentare del nostro Paese e di tutta l’Unione Europea”.