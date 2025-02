eVISO, gas: upgrade piattaforma per gestire tutta la filiera

eVISO

(Teleborsa) -- società di tecnologia (COMMOD-TECH), quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – ha completato l'integrazione dell'intera filiera del gas grazie ad un upgrade della piattaforma tecnologica, gestendo direttamente l'acquisto sulla borsa nazionale GME, il trasporto tramite la rete nazionale SNAM e la consegna fisica ai punti di consumo (PDR) industriali, aziendali e domestici.La completa integrazione della filiera del gas, si legge in una nota, produrrà effetti immediati a partire dal 1 marzo 2025, tra cui: riduzione dei costi di approvvigionamento in una forchetta tra 0,02 €/mc e 0,035 €/mc; miglioramento del cash conversion cycle di circa 30 giorni, grazie al passaggio da un sistema di pagamento basato su acconti nel mese precedente al consumo (mese m-1) a pagamenti effettuati nel mese del consumo (mese m) e nel mese successivo (mese m+1); rapidità nell'erogazione dei servizi accessori (volture, allacciamenti etc.) al fine di aumentare sia i clienti gas sia le pratiche accessorie erogate (le pratiche gas sono state circa 500 nel FY23/24 rispetto alle circa 50.000 pratiche luce nello stesso periodo).