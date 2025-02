FSI: raccolti 1,6 miliardi, il più grande fondo europeo dedicato a un Paese

(Teleborsa) - FSI completa la raccolta di capitale con sottoscrizioni pari a circa 1,6 miliardi di euro da parte di. FSI hae la dimensione del precedente fondo, FSI, pari a quasi 1,4 miliardi.Questo risultato, si legge in una nota, conferma la bontà della formula di partnership di FSI che da 15 anni investe nella crescita delle aziende Italiane, assieme alle famiglie imprenditrici e alle istituzioni finanziarie.Nonostante le difficili condizioni del mercato del fundraising, 2FSI ha raccolto importanti adesioni sia da investitori internazionali (55%) che italiani. Agli investitori di FSI I, che per oltre il 90% hanno sottoscritto anche il nuovo fondo, si sono aggiunti 33 nuovi sottoscrittori".La base di investitori di FSI è ora ulteriormente diversificata e bilanciata tra casse di previdenza, fondazioni bancarie, fondi pensione, gruppi bancari e assicurativi europei, fondi sovrani, istituti sovranazionali, asset manager e fondi di fondi internazionali e family office di primari gruppi industriali italiani ed europei.La dimensione del nuovo fondo consolida la posizione di FSI come uno dei principali investitori di private equity in Europa e conferma la sua leadership in Italia nel Digital-Fintech e nelle Scienze della Vita.ha commentato: "A nome di tutti colleghi di FSI, vorrei ringraziare gli investitori di FSI Il per il sostegno in questa importante tappa della nostra storia. Ad oggi, il Team FSI ha investito circa €3 miliardi in 21 società con complessivamente oltre €25 miliardi di valore aziendale, circa €15 miliardi di ricavi e €3 miliardi di EBITDA, impiegando oltre 70 mila dipendenti. Le società investite hanno completato oltre 30 acquisizioni e registrato un tasso di crescita annuo del 21% in termini di ricavi, del 25% in EBITDA e del 14% in numero di dipendenti".ha concluso: "Negli ultimi 15 anni il Team di FSI ha continuamente applicato la sua formula di investimento in partnership, creando progetti di crescita trasformativa per le proprie società, coniugati a forti risultati finanziari. Questo è il cuore della nostra formula di capitale per la crescita".