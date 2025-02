Germania, Nagel auspica formazione governo il prima possibile

(Teleborsa) - Il presidente della Bundesbankusciti vincitori delle elezioni (CDU e CSU), per evitare che l’economia sia in recessione per il terzo anno consecutivo. "C’è un mandato chiaro e una probabile opzione per una coalizione”, ha sottolineato il, aggiungendo "la Germania ha bisogno di un governo efficace il prima possibile"."Anche se nel corso del 2025 si prevede una leggera ripresa," ha ammesso Nagel a margine del rapporto annuale della Bundesbank. "Per questo motivo è ancora più importante che il nuovo".Proprio oggi sono usciti i dati deldella Germania, che hanno confermato. In base ai dati dell'Ufficio statistico federale tedesco Destatis, il PIL ha registrato una discesa dello 0,2% su trimestre, in linea con il consensus, ed unaNagel ha spiegato che lo stato didell'economia tedesca non può essere spiegato solo da fattori ciclici, ma èche "giocano un ruolo chiave". Fra leda affrontare gli elevati prezzi dell', il, lae la crescentedelle economie emergenti, ma anche i rischi per ilinternazionale e le tensioni geopolitiche.