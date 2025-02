Krispy Kreme torna in utile nel 2024 nonostante l'impatto dell'attacco hacker

Krispy Kreme

(Teleborsa) -, multinazionale americana di ciambelle e catena di caffetterie, ha chiuso il(terminato il 29 dicembre 2024) con ricavi netti di 404,0 milioni di dollari. I ricavi organici sono cresciuti dell'1,8% a 400,6 milioni di dollari, e sono stati influenzati negativamente da circa 280 punti base di mancati ricavi legati all'incidente di sicurezza informatica del 2024. La perdita netta è stata di 22,2 milioni di dollari. L'EBITDA rettificato è stato di 45,9 milioni di dollari, influenzato negativamente da un impatto stimato di 10 milioni dall'incidente di sicurezza informatica del 2024.Nell', i ricavi netti sono stati di 1.665,4 milioni di dollari. I ricavi organici sono cresciuti del 5,0% a 1.658,1 milioni di dollari, e sono stati influenzati negativamente da circa 70 punti base di mancati ricavi legati all'incidente di sicurezza informatica del 2024. L'utile netto è stato di 3,8 milioni di dollari, contro la perdita di 36,6 milioni di dollari nel 2023. L'EBITDA rettificato è stato di 193,5 milioni di dollari, influenzato negativamente da un impatto stimato di 10 milioni dall'incidente di sicurezza informatica del 2024."Abbiamo registrato il. Escludendo l'impatto stimato dell'incidente di sicurezza informatica, i risultati sono stati ampiamente in linea con le nostre aspettative", ha affermato il"Lo scorso trimestre, abbiamo annunciato che stavamo allineando il nostro talento e capitale alle nostre priorità aziendali e abbiamo intrapreso azioni significative - ha aggiunto - Abbiamo. Ci aspettiamo di assegnare presto contratti per l'outsourcing della logistica negli Stati Uniti. Infine, abbiamo avviato un processo per valutare il refranchising di alcuni mercati internazionali. Credo che questi cambiamenti guideranno una crescita efficiente in termini di capitale, mentre continuiamo la nostra trasformazione in un Krispy Kreme più grande e migliore".Nell'sono attesi: ricavi netti da 1.550 a 1.650 milioni di dollari; crescita organica dei ricavi da +5% a +7%; EBITDA rettificato da 180 a 200 milioni di dollari; EPS rettificato da 0,04 a 0,08 dollari. La società prevede che la leva finanziaria tenderà a 4,0x entro la fine dell'anno 2025.