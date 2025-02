Lottomatica, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Lottomatica

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 14 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, confermando la" sul titolo vista l'upside potenziale del 33%.Gli analisti scrivono che il passaggio di Lottomatica al digitale sta dando i suoi frutti. In qualità di leader del gioco d'azzardo in Italia, la società, con un segmento che dovrebbe generare il 47% dei ricavi e il 67% dell'EBITDA entro il 2026. Supportata da forti venti favorevoli strutturali, tra cui un CAGR del mercato online dell'11% in Italia, accelerando il consolidamento del settore in un mercato che si sta spostando verso un duopolio e margini quasi doppi rispetto al retail, Lottomatica sta emergendo come leader.Secondo Kepler Cheuvreux, è ben posizionata per raggiungere un'espansione sostenuta, beneficiando di cambiamenti strutturali. Prevede un CAGR dei ricavi del 15% e un'espansione dell'EPS di circa il 22% (2023-26). Unadovrebbe consentire ulteriori M&A o rendimenti migliorati per gli azionisti.L'aumento del target price è spiegato principalmente dall'aumento del multiplo online a 11x (rispetto a 7x), riflettendo la forte crescita, i miglioramenti della redditività, la solida generazione di cassa e la visibilità sul consolidamento. L'attuale riduzione della quota di Apollo al 40% sta, supportando ulteriormente l'aumento della valutazione, mentre i prossimi risultati (4 marzo) potrebbero essere un potenziale catalyst.