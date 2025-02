Tesla acquista asset della società tedesca in insolvenza Manz

Manz

(Teleborsa) - Il curatore fallimentare di, produttore tedesco di componenti, e Tesla Automation, sussidiaria del produttore statunitense di veicoli elettrici, hanno firmato un contratto di acquisto secondo cui Tesla Automation, specializzata nella costruzione di macchine speciali nelle sue tre sedi tedesche, intende gestire in futuro un'ulteriore sede a Reutlingen. A tale scopo,. Le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di acquisto."Siamo lieti di aver concluso con successo le trattative con Tesla, di aver salvato molti posti di lavoro e di aver quindi consentito ai dipendenti di avere un futuro professionale in quello che è probabilmente il gruppo automobilistico più noto nel campo della mobilità elettrica", ha commentato l'"Stiamo acquisendo dipendenti qualificati con un elevato livello di competenza nell'ingegneria meccanica ad alta tecnologia - ha dichiarato- Il sito di Reutlingen è un complemento ideale per la continua implementazione di successo dei nostri progetti di automazione globali nel gruppo Tesla".