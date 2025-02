Trasporto aereo, Sita: "Aumentano investimenti in cybersecurity, biometria e sostenibilità"

(Teleborsa) - Le compagnie aeree e gli aeroporti stiano aumentando gli investimenti in cybersecurity, biometria e soluzioni IT sostenibili, per affrontare le crescenti minacce digitali e l'aumento del numero di passeggeri. Il 74% dei vettori e il 72% degli scali prevedono un aumento della spesa IT complessiva nei prossimi due anni. Questi investimenti mostrano come l'industria dell'aviazione stia lavorando verso un futuro di viaggi aerei più sicuri, fluidi e sostenibili. Nel 2024, infatti, la spesa IT complessiva dell'industria è aumentata ed è stata stimata a 37 miliardi di dollari per le compagnie aeree e quasi 9 miliardi di dollari per gli aeroporti. È quanto rileva ilfornitore di tecnologia per il trasporto aereo.Laemerge come un'area evidente di attenzione per l'industria, tantoché il rapporto evidenzia che il 66% delle compagnie aeree e il 73% degli aeroporti la menzionano come una delle loro tre principali aree di interesse. Questo conferma quanto sia importante proteggere i sistemi critici e i dati dei passeggeri man mano che le minacce informatiche diventano più avanzate. Circa la metà dei vettori e tre quarti degli scali stanno avviando la loro trasformazione digitale aggiornando l'infrastruttura IT, passando al cloud, e proteggendo i dati. Nel frattempo,stanno migliorando l'esperienza dei passeggeri e l'efficienza operativa, ed il focus su entrambe è il naturale passo successivo."I risultati di quest'anno – ha dichiarato– evidenziano un momento cruciale per l'industria del trasporto aereo. Man mano che le minacce informatiche diventano più complesse, le compagnie aeree e gli aeroporti stanno prendendo delle misure decisive per proteggere le loro operazioni e i passeggeri. Allo stesso tempo, la tecnologia biometrica e l'IA stanno semplificando l'esperienza di viaggio, sono soluzioni che aiutanol'industria a soddisfare la crescente domanda e a costruire la resilienza per il futuro. È chiaro che il settore del trasporto aereo sta attraversando una vera trasformazione e questi numeri lo dimostrano".La tecnologia biometrica continua a trasformare il processo di gestione dei passeggeri. Oltre la metà degli aeroporti prevede di implementare la biometria per il check-in e il bag drop entro il 2026. Il 70% delle compagnie aeree prevede di adottare sistemi di gestione biometrica dell’identità nello stesso periodo. Queste soluzioni ridurranno la congestione accelerando il processo di gestione dei passeggeri fino al 30%, riducendo i tempi di attesa fino al 60% e contribuendo a rendere il viaggio fluido e senza intoppi. Allo stesso tempo, le soluzioni data-driven stanno trasformando il modo in cui l'industria opera. Le compagnie aeree stanno utilizzando l'IA generativa, i large language model e il machine learning per migliorare le operazioni di volo, il servizio clienti e l'efficienza del carburante. Gli aeroporti si stanno concentrando su piattaforme di dati e sull’analisi predittiva per prendere decisioni in tempo reale e gestire il flusso dei passeggeri in modo più efficace. Interessante è che il 90% delle compagnie aeree ha già adottato piattaforme di dati e il 42% sta esplorando modi per organizzare i propri dati per progetti di IA."L'industria del trasporto aereo – ha aggiunto– genera enormi quantità di dati, ma molti di essi non vengono utilizzati o vengono esaminati solo superficialmente. Con l'IA e il machine learning, possiamo scavare a fondo in questi dati, il che significa che possiamo fare grandi passi avanti nel migliorare aree chiave come l'efficienza, la sostenibilità, la sicurezza e i costi. La tecnologia migliora anche l'esperienza dei passeggeri. Con l'IA e l'analisi dei dati, l'industria sta vivendo a una nuova era della tecnologia per i viaggi".La sostenibilità è al centro dell'attenzione mentre l'industria si dirige verso le emissioni net-zero entro il 2050. Tre quarti delle compagnie aeree utilizzano software in tempo reale per l'ottimizzazione dei voli, la valutazione dei rischi meteorologici e le operazioni di volo, e più della metà delle compagnie aeree utilizza software in tempo reale per calcolare le emissioni di carbonio. Inoltre, il 62% delle compagnie aeree sta collaborando con fornitori di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), un grande passo avanti nella sostenibilità rispetto all'anno scorso. Questa è l'area che ha visto la maggiore crescita anno su anno. Anche gli aeroporti stanno agendo, con il 54% di essi (rispetto al 29% nel 2023) che ha già implementato sistemi di gestione dell'energia per monitorare e ridurre le emissioni. Nei precedenti Insights è emerso che l'81% degli aeroporti prevedeva di implementare questa tecnologia entro il 2026 e stanno facendo progressi costanti. Questo fa parte di una tendenza più ampia, che vede aeroporti e compagnie aeree fare passi avanti ed evolversi rapidamente nell'adozione di queste tecnologie per rendere le operazioni sostenibili nel lavoro quotidiano, risultando in operazioni pulite, risparmi sui costi ed efficienze mentre si apre la strada verso il net-zero."La sostenibilità è essenziale per il futuro dell'aviazione. È una responsabilità che dobbiamo abbracciare per guidare un cambiamento duraturo – ha detto–. L'adozione di tecnologie come il software di ottimizzazione dei voli e i sistemi SAF mostra un reale progresso nella riduzione delle impronte di carbonio. Combinando questi sforzi con analisi avanzate, l'industria è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi ambientali".Man mano che il numero di passeggeri cresce e le pressioni ambientali aumentano, l'attenzione dell'industria verso le soluzioni tecnologiche è destinata a plasmare il futuro dei viaggi. Ilrappresenta le opinioni di oltre 250 dirigenti senior di compagnie aeree e aeroporti e copre una quota significativa del traffico passeggeri globale.