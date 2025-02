Ucraina, Zelensky pronto a firmare intesa con Washington

(Teleborsa) - Kiev ha concordato con Washington i termini sull'accordo sui minerali ed è " pronta a firmare l'intesa". E' quanto riporta il Financial Times, citando fonti vicine alle trattative.Il Presidente americano Donald Trump - ha confermato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt - "si aspetta che Zelensky firmi" l'accordo sui minerali critici, che " è essenziale" per "recuperare i soldi dei contribuenti americani che hanno finanziato la difesa nazionale dell'Ucraina".Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron, di ritorno da Washington, ha avuto un colloquio con il primo ministro britannico Keir Starmer e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Siamo determinati a lavorare per una pace forte e duratura in Ucraina", ha affermato su X.