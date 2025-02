Wall Street resta al palo in attesa di Nvidia e inflazione PCE

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 43.461 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 5.983 punti. Negativo il(-1,21%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,58%.Sul fronte macroeconomico, laha comunicato che l'iè peggiorato nel mese di febbraio. Gli addetti ai lavori guardano al dato, in agenda venerdì, sull', la misura preferita dalla Fed per valutare l'andamento dei prezzi. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali: attesi i conti diin calendario domani.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,75%) e(+0,45%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,43%),(-0,87%) e(-0,63%).del Dow Jones,(+5,01%),(+3,47%),(+2,36%) e(+2,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,53%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,28%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,19%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,50%),(+2,93%),(+2,83%) e(+2,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,95%.Sensibili perdite per, in calo del 5,97%.In apnea, che arretra del 5,88%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,93%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4,3%; preced. 4,3%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 103,3 punti; preced. 104,1 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 677K unità; preced. 698K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 3,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,63 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 3,1%).