Zurich va oltre la tutela tradizionale e amplia protezione nelle sfide "invisibili"

(Teleborsa) -supera i concetto d protezione tradizionale e lancia unaa favore delle persone, singoli e famiglie, per proteggerle da, spesso trascurate o non comprese, comeGrazie alle nuove offerte, la compagnia assicurativa è ladei proprie clienti, mettendo a disposizione il sostegno psicologico e l'assistenza personale o legale, per affrontare ogni sfida con maggiore serenità.Nell'offerta è compreso un, attivo 24 ore su 24, dedicato a chi si trova in una situazione pericolosa, che mette a rischio la propria incolumità. Zurich offre inoltre unche include sei video consulti con professionisti, ed unacon un’attenzione particolare alle categorie più vulnerabili, come giovani e anziani. A dare una dimensione del problema sono le statistiche: si stima che il 50% delle truffe agli anziani vada a buon fine e che solamente il 47% dei truffati sia adeguatamente affiancato e riesca a sporgere denuncia. Completano l’offerta anchea tutto tondo, che includono ad esempio anche gli animali domestici."L’introduzione nelle nostre proposte assicurative di queste nuove forme di protezione rappresenta un importante segnale di attenzione sulla necessità di far fronte con azioni concrete alle sempre più numerose sfide che l’attuale contesto sociale pone ogni giorno in evidenza in ogni fascia generazionale", spiega, Chief Underwriting Officer di Zurich, aggiungendo "vogliamo prenderci cura dei nostri clienti con soluzioni semplici ed immediate e che mettano al centro i bisogni delle persone anche in momenti di particolare difficoltà, per aiutarle a ritrovare serenità e qualità nella loro vita".