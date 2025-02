BANCOMAT, prima acquisizione: accordo per il controllo della fintech FlowPay

(Teleborsa) -, società attiva nei servizi di pagamento in Italia, ha sottoscritto unfintech specializzata in open banking e soluzioni di pagamento digitale.Questa operazione rappresenta laper BANCOMAT e si inserisce nel contesto del nuovo Piano Industriale che prevede, tra l'altro, l'obiettivo di rafforzare la presenza della società nell'open banking e ampliare il proprio portafoglio di tecnologie e strumenti di pagamento digitali innovativi.Ildell'operazione, soggetto alle consuete approvazioni regolamentari, è previsto essere completato attorno alla. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.BANCOMAT e FlowPaye creare nuovi servizi a valore aggiunto che potranno essere offerti a consumatori ed esercenti, si legge in una nota."L'acquisizione di FlowPay segna undi crescita digitale, permettendoci sia di accelerare lo sviluppo tecnologico che di entrare nell'open banking - ha commentatodi BANCOMAT - Con questa operazione avviamo la creazione di nuovi servizi di pagamento account-to-account e rafforziamo ulteriormente la nostra capacità di innovare e offrire nuove soluzioni a imprese e consumatori"."Questa acquisizione è laper accelerare la nostra presenza nel mercato dei pagamenti digitali innovativi, offrendo soluzioni sempre più avanzate, sicure e integrate", ha aggiunto.L'acquisizione di FlowPay rappresenta un ulteriore avanzamento nell'accelerazione del percorso di sviluppo avviato da BANCOMAT tramitee il supporto dei principali gruppi bancari italiani, e segue numerose iniziative, tra cui, ad esempio, la semplificazione della governance, importanti ingressi nel management team, il lancio di una nuova immagine e di un nuovo brand, l'implementazione di nuovi servizi di pagamento con tecnologie mobile ed e-commerce, l'avvio della nuova infrastruttura tecnologica centralizzata, il rafforzamento dell'interoperabilità europea tramite l'European Payment Alliance, e importanti collaborazioni e partnership.