General Motors, al via buyback da 6 miliardi di dollari e aumento dividendo del 25%

(Teleborsa) -ha annunciato che aumenterà ildel 25% e di aver avviato un nuovodaper restituire la liquidità in eccesso e aumentare il valore per gli azionisti.La casa automobilistica statunitense ha specificato che prevede di riacquistare 2 miliardi di dollari di azioni entro la prima metà di quest'anno, mentre larimanente potrà essere acquistata in qualsiasi momento a discrezione dell'azienda.Il dividendo trimestrale verrà portato da 12 a. La variazione sarà applicata dal prossimo dividendo pianificato dalla società ad aprile 2025.Nel pre-market ail titolo registra guadagni vicini al 5%.