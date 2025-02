Germania, indice GFK marzo peggiora a -24,7 punti

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento lanel mese di marzo. L', in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -24,7 punti, rispetto al -22,6 di gennaio (dato rivisto da un preliminare di -22,4). Gli analisti stimavano addirittura una leggera ripresa del sentiment fino a -21,7 punti.Migliorano invece le aspettative sulla, con l'indicatore che sale di 2,8 punti a quota 1,2 punti. Cala di 2,7 punti l'indicatore sullache si attesta a -11,1 punti. Quello sullecrolla di 4,3 punti e si posiziona a -5,4 punti."Le cifre attuali non mostrano segnali di ripresa del sentiment dei consumatori in Germania. Il clima dei consumatori è stagnante a un livello basso dalla metà dell'anno scorso. C'è ancora molta incertezza tra i consumatori e una mancanza di sicurezza nella pianificazione - ha spiegato, esperto di consumatori presso NIM -. Una rapida formazione di un nuovo governo federale dopo le elezioni parlamentari e la rapida approvazione del bilancio di quest'anno darebbero sia alle aziende che alle famiglie private maggiore certezza in termini di pianificazione. Ciò creerebbe condizioni importanti affinché i consumatori siano più disposti a spendere denaro e a rilanciare i consumi".