Ucraina-USA, c'è l'accordo sui minerali critici. Vertice UE a Londra domenica

(Teleborsa) -per lo sviluppo congiunto delle sue, in particolar modo deisu cui il Presidente Donald Trump ha messi gli occhi. In cambio, glicon la Russia e il raggiungimento di un accordo di pace.Il governo ucraino dovrebbedell'accordo, poi il presidente. Il leader ucraino aveva ricevuto la prima bozza di accordo all'inizio di questo mese, ma aveva respinto le versioni precedenti, ritenendo che chiedessero troppo al suo Paese.L'accordo chiedeva a Kievderivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali, quale forma dida versare in unquale acconto per le future entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali del paese.Frattanto, isi stanno muovendo verso lae, a questo scopo, hanno accettato di riunirsi a Londra nella giornata di domenica, per discutere del progetto per il riarmo. Il premier britannicoe il presidente francese, dopo una conversazione telefonica, hanno preso atto cheed hanno concordato sul fatto che "la sua leadership è benvenuta".il Premier britannicoil Presidente del Consiglio europeoe la Presidente della Commissione europea, insieme ad un, fra cui la Presidente dle Consiglio Giorgia Meloni, per fare il punto su une sulla pace in Ucraina. Il vertice di Londra farà eco a quello di Parigi di qualche giorno fa, prima che il Presidente Macron volasse a Washington.