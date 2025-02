USA, la Camera approva la risoluzione di bilancio: passo cruciale per l'agenda di Trump

(Teleborsa) - Ladegli Stati Uniti d'America, a risicata maggioranza repubblicana, ha, un passo verso la realizzazione di quello che il presidente Donald Trump ha chiamato un "grande, bellissimo disegno di legge" con 4,5 trilioni di dollari in agevolazioni fiscali e 2 trilioni di dollari in 10 anni di tagli alla spesa, nonostante l'opposizione da parte dei Democratici e un certo disagio anche tra alcuni Repubblicani.I Repubblicani alla Camera hanno una maggioranza risicata e hanno avuto bisogno praticamente di tutti i loro membri per approvare le misure. Il voto è stato di, con un singolo repubblicano e tutti i democratici ad aver votato contro.Mentre i falchi chiedevano tagli drastici alla spesa, altri membri hanno espresso, il programma assicurativo governativo che fornisce copertura sanitaria a milioni di americani a basso reddito e disabili.La risoluzione di bilancio approvata della Camera prevede un, un aumento della spesa militare e un aumento del limite del debito nazionale di 4 trilioni di dollari. Il piano prevede anche 4,5 trilioni di dollari in tagli fiscali nel prossimo decennio. Tali tagli includono il rinnovo dei tagli fiscali di Trump del 2017, che scadranno alla fine dell'anno.di bilancio per sbloccare uno strumento parlamentare di cui i repubblicani avranno bisogno più avanti quest'anno per aggirare l'opposizione democratica e l'ostruzionismo del Senato e promulgare una legge contenente l'agenda di Trump."Abbiamo", ha detto il ??presidente della Camera Mike Johnson dopo il voto. I democratici durante un dibattito pomeridiano hanno criticato il pacchetto come un "tradimento" per gli americani, un "progetto per il declino americano" e semplicemente una "truffa repubblicana".