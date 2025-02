BPER depositata a Consob il documento dell'OPS su Popolare Sondrio

BPER Banca

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha depositato allail documento relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di. Il documento sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob.BPER riconoscerà - per ciascuna azione di Popolare di Sondrio portata in adesione all'Offerta - un corrispettivo unitario pari a 1,450 azioni ordinarie dell'offerente di nuova emissione. Pertanto, per ogni n. 20 azioni di Popolare di Sondrio portate in adesione all'offerta saranno corrisposte 29 azioni di BPER di nuova emissione.BPER ha anche provveduto a presentare alle autorità competenti le comunicazioni e le istanze e le pre notifiche per le autorizzazioni richieste per l'offerta.