Decreto Bollette, ultima riunione a Palazzo Chigi prima del Cdm di domani

(Teleborsa) - Si è concluso dopo circa un'ora ailconvocato dalla presidente del Consiglioper "chiudere" il, atteso nel Consiglio dei ministri convocato per domani mattina alle 11.30. Alla riunione hanno preso parte i ministri dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, degli Affari europei, Tommaso Foti e, in collegamento il titolare dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in Sudafrica per il G20.L'è quello di concentrare il più possibile le risorse nel breve periodo per essere il più possibili "efficaci", lavorando sul medio periodo per "efficientare" il sistema nel suo complesso. Per rendere più consistente l'aiuto ai più vulnerabili si fa strada l'idea di estendere la platea delfino a, ma fissando deiper garantire un intervento mirato a chi ne ha realmente bisogno. Per quel che riguarda le risorse, dovrebbero aggirarsi complessivamente intorno ai 3 miliardi di euro.Leerano arrivate direttamente dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dopo aver ritenuto "non soddisfacente" la bozza del decreto bollette predisposta dai ministeri dell'Economia e dell'Ambiente, aveva chiesto di "approfondire" ulteriorie deciso per questo di rinviare ad oggi la riunione programmata inizialmente per martedì.Secondo quanto si apprende, è emersa soddisfazione in occasione dell’incontro. Verrà adottato unche va incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane, garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all'aumento dei. Gli interventi sono il risultato di un lavoro costante, dei ministri competenti condiviso dalle forze politiche di maggioranza, per dare una risposta rapida e mirata a una delle principali preoccupazioni di cittadini e imprese. Il Governo continuerà a lavorare parallelamente per ulteriori iniziative di medio-lungo periodo che possano rafforzare ed efficientare il sistema nel suo complesso.