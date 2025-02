Generalfinance- SACE, accordo strategico a supporto imprese

(Teleborsa) -annunciano l’avvio di una collaborazione operativa volta a supportare le imprese italiane. Questa collaborazione - spiega la nota - rappresenta un passo importante per consolidare il supporto alle imprese italiane, posizionando Generalfinance e SACE come partner nel settore finanziario, al fine di generareIn particolare,- alla strutturazione di interventi finanziari a supporto delle imprese in turnaround e “in bonis”, come nel recente caso relativo all’operazione diL’accordo strategico prevede che:nonché all’offerta di servizi assicurativi e finanziari attraverso tutte le linee di businessil business factoring di SACE possa supportare, attraverso Generalfinance, potenziali clienti in ambito distressed/turnaround -che necessitano di interventi finanziari mirati, a supporto dei processi di ristrutturazione, con un approccio tailor made e di full service factoringSACE possa supportare l’attività core business di Generalfinance in ambitoAmministratore Delegato di Generalfinance, ha così commentato: “Questa partnership rappresenta un ulteriore strumento per supportare concretamente le imprese italiane, specialmente in un contesto economico che richiede interventi finanziari sempre più strutturati, completi, tempestivi e sinergici. Siamo orgogliosi di unire le nostre competenze con quelle di SACE, una realtà di eccellenza, per offrire alle imprese soluzioni integrate e su misura. Crediamo fermamente che questa partnership contribuirà a rafforzare la nostra presenza a supporto del sistema-imprese e a salvaguardia del Made in Italy”."Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Generalfinance. La nostra missione è sempre stata quella di supportare le imprese italiane, e questa partnership ci permette di ampliare ulteriormente il nostro raggio d'azione, offrendo soluzioni finanziarie innovative e su misura per rispondere alle esigenze specifiche delle imprese italiane, sia sul mercato domestico che internazionale. L'unione delle nostre forze garantirà interventi tempestivi ed efficaci, rafforzando la capacità delle aziende di affrontare sfide e cogliere opportunità di crescita",sottolineaChief Business Officer SACE & Direttore Generale SACE FCT.