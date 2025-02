Italgas, collocato bond dual tranche da 1 miliardo di euro complessivi

Italgas

(Teleborsa) -haa 5 e 9 anni, entrambe a tasso fisso e per un ammontare di. L'emissione ha registrato, per entrambe le tranche, ordini superiori a 6 volte l'offerta ed è stata caratterizzata da un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.La risposta positiva degli investitori ha consentito di. Le due tranche hanno durata di 5 e 9 anni con cedola annuale pari a 2,875% e 3,500%, e spread rispettivamente di 78 e 118 punti base rispetto al tasso di riferimento (circa 5bps inferiori rispetto al fair value).I proventi dell'operazione saranno destinati allaprevisti nel corso dell'anno.Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità didae Banca Akros. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo