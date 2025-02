Siderurgia, il ministro dell'Industria francese avverte: senza misure europee forti gli impianti chiuderanno

(Teleborsa) - Il ministro francese dell'Industria, Marc Ferracci ha dichiarato che "l'industria europea e il settore siderurgico hanno bisogno di protezione, il che nel breve termine significa rafforzare le misure di salvaguardia". Parlando ad un evento di settore a Parigi, Ferracci ha sottolineato l'attuale "situazione difficile" che il comparto industriale sta affrontando, stretta tra la concorrenza della Cina e gli ormai imminenti dazi statunitensi. "Se non adottiamo misure forti, gli impianti chiuderanno", ha avvisato.Il ministro francese ha dichiarato che le misure di salvaguardia dell'UE messe applicate nel 2016 – che dovrebbero terminare nel 2026 – non sono più adatte alla realtà del mercato siderurgico europeo, né in termini di volume, né per quanto riguarda i livelli tariffari. Per questo Ferracci ha chiesto a Bruxelles di rispondere con fermezza ma in modo proporzionato alle ultime minacce tariffarie di Trump, che ha descritto come "preoccupanti ma non sorprendenti".