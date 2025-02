Siderurgia, l'Italia firma non-paper per piano d'azione europeo. Urso: l’Europa difenda la sua industria

(Teleborsa) - Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Romania, Slovacchia e Spagna hanno firmato a Parigi il non-paper sulla, un documento che delinea un piano d’azione per rafforzare la competitività del settore e salvaguardare la produzione di acciaio in Europa, in un contesto di forte crisi caratterizzato dal calo della produzione e dalla crescente concorrenza internazionale. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di misure per tutelare l’industria siderurgica europea e affrontare le sfide globali che minacciano il comparto.È infatti strettamente collegato al documento promosso dall’Italia e sottoscritto da Austria, Bulgaria, Polonia, Grecia e Cipro sulla revisione del(CBAM) per le industrie energivore, a partire proprio dalla siderurgia e dalla chimica.Per l'Italia il non-paper è stato firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy,, che ha presieduto la Conferenza sul futuro dell’industria siderurgica europea insieme al Ministro dell’Industria e dell’Energia francese,. “La siderurgia è la spina dorsale dell’industria europea e italiana – ha dichiarato Urso –. Senza acciaio non c’è industria, e senza un’industria forte l’Europa non può competere a livello globale. Difendere la nostra capacità produttiva siderurgica significa garantire l’autonomia strategica del continente, a cui non possiamo rinunciare".Il Mimit in una nota ha sottolineato che "la necessità di unè ancora più urgente alla luce della crisi dell’, che ha generato un forte calo della domanda di acciaio, aggravando ulteriormente la situazione del settore. Diventa quindi indispensabile che l’Europa si doti di strumenti adeguati per preservare la propria capacità produttiva e garantire condizioni di concorrenza eque sul mercato globale".In vista delche la Commissione Europea avvierà a marzo, ha spiegato il ministero, il documento pone anche l’accento sulla necessità di unapiù assertiva. Per contrastare la concorrenza sleale sul piano internazionale, i firmatari indicano come fondamentale rafforzare le misure di salvaguardia e gli strumenti di, arginando la sovraccapacità globale e le pratiche sleali dei competitor extra-UE. Anche per questo è assolutamente necessario che si trattengano in Europa i rottami ferrosi destinati alla produzione di acciaio green.Allo stesso tempo, è necessario stimolare ladi acciaio attraverso strumenti di incentivazione mirati, capaci di sostenere il mercato europeo e valorizzare la produzione industriale del continente. Il non-paper richiama inoltre l’attenzione sull’urgenza di investimenti mirati per sostenere la transizione del settore.I Paesi firmatari hanno chiesto quindi alladi analizzare i gap die di predisporre risorse adeguate per accompagnare le imprese siderurgiche nella decarbonizzazione. È centrale per i firmatari quindi la creazione di un vero mercato europeo dell’acciaio verde, promuovendo il Made in Europe e un modello industriale sostenibile e competitivo, in linea con gli obiettivi dele del futuro