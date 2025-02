TXT e-Solutions, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -ha confermato la) e incrementato il(a 45,00 euro per azione dai precedenti 34,70 euro) sul titolo, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, dopo la pubblicazione dei risultati preliminari per il 2024 Gli analisti riferiscono che ilalla luce di un solido portafoglio ordini e di un posizionamento di mercato rafforzato. Il miglioramento del margine su base annua è previsto grazie all'eliminazione delle inefficienze emerse nel 2024, nonché delle commissioni di consulenza derivanti dall'intensa attività di M&A, dalla cessazione dei ricavi da rivendita e dal consolidamento del business altamente redditizio di Webgenesys (margine EBITDA oltre il 20%).Intermonte lascia invariate le nostre di fatturato per il 2025, ipotizzando una maggiore crescita organica per il segmento Smart Solution (rivista da +10% a +12%) da compensare con miglioramenti più graduali in Digital Advisory (comparazione più dura) e Software Engineering. Per quest'ultimo ipotizza ricavi da rivendita non core (circa 12 milioni nel 2024) pari a zero nel 2025. Al netto di questo impatto, la crescita organica divisionale FY25 (prevista al 4%) sarebbe del 9% nel 2025. D'altro canto,; il miglioramento del margine EBITDA di 160 bp è ampiamente spiegato dal consolidamento di Webgenesys, ma anche dalla cessazione dell'attività di rivendita non redditizia. Le variazioni EPS nel 2025 e nel 2026 sono rispettivamente del +2,9% e del +2,2%."Confermiamo la nostra visione positiva sul titolo che, al nostro nuovo obiettivo, verrebbe scambiato al di sotto di 12x EV/EBITDA rettificato 2025 - sui legge nella ricerca - Dopo l'approvazione dei risultati del 1Q25, la società dovrebbe ospitare un Capital Market Day il 15 maggio 2025, che potrebbe essere un catalyst positivo. Nel breve termine il titolo dovrebbe beneficiare anche dell': l'annuncio del rimpasto dovrebbe arrivare il 5 marzo".