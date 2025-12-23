TXT e-solutions acquisisce SmartRoutes dalla statunitense Nexteon

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, prosegue la propria strategia di rafforzamento del portafoglio Smart Solutions con la, società con sede negli Stati Uniti specializzata in software avanzati per l'aviazione e soluzioni di ottimizzazione di rotte. Il closing dell'investimento, che sarà realizzato dalla controllata statunitense PACE America, è atteso nel primo trimestre del 2026. L'enterprise value al closing sarà calcolato sulla base di un multiplo dei ricavi 2025 della divisione SR e l'APA prevede un meccanismo di earn-out.La divisione SR, con un forte orientamento ai temi ESG, è specializzata in tecnologie avanzate di ottimizzazione delle rotte di volo in tempo reale, progettate per migliorare dinamicamente le traiettorie degli aeromobili durante il volo. La, posizionandosi come soluzione di riferimento per l'ottimizzazione dei voli in tempo reale nel mercato nordamericano delle compagnie aeree. L'acquisizione consentirà a TXT di integrare pienamente nel proprio portafoglio Smart Solutions gli asset e la roadmap futura di questo fornitore strategico. Le tecnologie avanzate, i contratti con i clienti (principalmente acquisiti tra-mite PACE, società del Gruppo TXT) e le risorse specializzate garantiranno una corretta integrazione della divisione SR nell'offerta FPO di PACE e la massimizzazione delle sinergie.Nel 2025 la divisione SR di Nexteon ha generato, con un margine di EBITDA Adjusted prossimo al 35%. La piena integrazione degli asset SR nell'offerta FPO di PACE è attesa generare significative sinergie tecnologiche e commerciali. Grazie a una pipeline di clienti qualificata e alla propria posizione di leadership consolidata nel mercato, i ricavi ricorrenti da subscription derivanti dall'offerta integrata FPO–SR sono attesi crescere in modo significativo, fino a circa USD 20 milioni entro il 2027, con un CAGR degli ARR stimato intorno al 40%."L'acquisizione di SmartRoutes rappresenta un passo strategico per consolidare tecnologie mature, contratti e personale altamente qualificato, rafforzando così l'offerta internazionale di TXT nel segmento strategico delle grandi compagnie aeree - ha commentato il- Questa operazione è coerente con il nostro Piano Industriale 2025–2027, che prevede investimenti in M&A mirati all'espansione di cluster ad alto valore aggiunto come Aerospace & Aviation. La divisione SmartRoutes apporta un business in rapida crescita, profittevole e caratterizzato da ricavi ricorrenti, consolidando ulteriormente la nostra leadership nel settore airline. Siamo confidenti che questa operazione accelererà la nostra espansione globale, migliorando margini e backlog grazie a sinergie industriali immediate".