Utilitalia: il progetto TE3C e il ruolo del riciclo nella decarbonizzazione

(Teleborsa) - Il, sviluppato da, punta a valorizzare i risparmi energetici e la riduzione delle emissioni derivanti dall’uso di materiali secondari rispetto a quelli primari, attraverso meccanismi simili ai Titoli di Efficienza Energetica e ai Crediti di Carbonio. Presentato oggi a Roma, il progetto è frutto die ha coinvolto numerose imprese associate a Utilitalia per la raccolta e l’analisi dei dati.L’indagine ha, dimostrando che l’uso di materie secondarie consente un significativo risparmio a parità di prodotto. L’analisi segue un approccio "dalla culla al mercato", considerando l’origine delle risorse: per le materie prime l’estrazione dalla biosfera, per quelle secondarie la raccolta e il recupero dai rifiuti. Il progetto sottolineaper favorire una vera economia circolare, supportata da strumenti adeguati per riconoscerne il valore ambientale.A supporto dell’iniziativa, è statoche raccoglie dati sui consumi energetici e sulle emissioni di CO2 legate ai materiali primari e secondari, permettendo di calcolare il risparmio e generare attestati dei valori TEEC e 3C.Lo studio ha analizzato oltre 40 filiere di riciclo, evidenziando notevoli risparmi energetici: per il cartone 0,25 tonnellate di petrolio equivalente per tonnellata di materia riciclata (TEP/t), per il vetro 0,58 TEP/t, per il PET 1,11 TEP/t e per l’acciaio 2,86 TEP/t. Questi dati dimostrano il contributo concreto dell’economia circolare alla riduzione del consumo di energia e delle emissioni climalteranti."Oltre al tema fondamentale dell’– spiega il– il riciclo può offrire un contributo importante anche sul fronte della decarbonizzazione e quindi della transizione energetica. La decarbonizzazione, nel quadro delle azioni per la transizione ambientale, è uno dei pilastri della politica dell’Unione Europea. Molto si è fatto nel settore energetico ma poca o nessuna attenzione finora è stata data a quanto può contribuire ad essa l’economia circolare.Permette inoltre di incentivare l’uso delle materie secondarie nei processi produttivi, favorendo un corretto funzionamento delle filiere del riciclo. E, infine, può garantire una maggiore resilienza del sistema Italia rispetto all’approvvigionamento delle materie prime in generale e delle materie critiche e strategiche in particolare"."L’economia circolare gioca un ruolo fondamentale per, perché trasforma il modo in cui produciamo, consumiamo e gestiamo i materiali minimizzando le emissioni di CO2 e ottimizzando l’uso delle risorse", commenta. "ENEA - prosegue- è in prima linea per accelerare questa transizione, sviluppando tecnologie e soluzioni concrete come il software sviluppato con Utilitalia, in grado di quantificare e valorizzare i risparmi energetici e la riduzione delle emissioni climalteranti derivanti dall’uso di materiali riciclati al posto di quelli vergini".