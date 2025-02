Verbali BCE: dibattito fuorviante su tasso neutrale, ma probabilmente più alto di pre-pandemia

(Teleborsa) -dellahannocon la proposta del capo economista Philip Lane di abbassare i tre tassi di interesse chiave di 25 punti base nella riunione del 29-30 gennaio 2025. È quanto emerge dai verbali del meeting.I banchieri centrali hanno concordato che "il, mentre le prospettive di crescita continuavano a essere deboli". Sebbene l'obiettivo non fosse ancora stato raggiunto e si prevedesse che l'inflazione rimanesse al di sopra del target nel breve termine, la fiducia in una convergenza tempestiva e sostenuta era aumentata, poiché sia ??l'inflazione headline che quella core erano recentemente scese al di sotto delle proiezioni della BCE.Allo stesso tempo, è stato sottolineato che gli, i persistenti rischi al rialzo per i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, un forte mercato del lavoro e gli elevati aumenti salariali negoziati, nonché l'inflazione rigida dei servizi, richiedevano cautela. I rischi al rialzo potrebbero ritardare un ritorno sostenibile al target, mentre le aspettative di inflazione potrebbero essere più fragili dopo un lungo periodo di elevata inflazione. Inoltre, le reazioni del mercato finanziario all'accresciuta incertezza geopolitica o all'avversione al rischio hanno spesso portato a un apprezzamento del dollaro USA e potrebbero comportare picchi nei prezzi dell'energia, il che potrebbe essere dannoso per le prospettive di inflazione.Secondo il Consiglio direttivo, i rischi per le prospettive di crescita sono rimasti orientati al ribasso, il che in genere implicava anche rischi al ribasso per l'inflazione su orizzonti più lunghi. "Le prospettive per l'attività economica sono state offuscate da un'elevata incertezza derivante da tensioni geopolitiche, preoccupazioni sulla politica fiscale nell'area euro e recenti attriti commerciali globali associati a- si legge nei verbali - Finché il processo di disinflazione è rimasto in carreggiata, i tassi di riferimento potrebbero essere ulteriormente portati verso un livello neutrale per evitare di frenare inutilmente l'economia. Tuttavia, i rischi di crescita non si erano spostati a un livello tale da richiedere un'accelerazione nel passaggio a una posizione neutrale. Inoltre, si è sostenuto che eradei tassi quando i tassi di riferimento si stavano avvicinando al territorio neutrale, in vista delle incertezze prevalenti".Guardando al futuro, è stato ritenutodi interesse chiave della BCE, poiché l'inflazione convergeva in modo sostenibile verso l'obiettivo. Allo stesso tempo, è stata espressa l'opinione che ilrispetto a prima della pandemia, poiché l'equilibrio tra domanda e offerta globale di risparmi era cambiato negli ultimi anni.Un tasso neutro più elevato implicava che, con un'ulteriore riduzione dei tassi di riferimento nella riunione, i tassi si sarebbero plausibilmente avvicinati al territorio del tasso neutro. "Ciò significava che", viene sottolineato.I banchieri centrali hanno osservato che il, con i mercati che cercavano di valutare la valutazione del Consiglio direttivo come proxy del tasso terminale nell'attuale ciclo dei tassi. Tuttavia, "", si legge nei verbali. È stata ricordata la notevole incertezza sul livello del tasso di interesse naturale o neutro. "Mentre il tasso naturale potrebbe in teoria essere un punto di riferimento a lungo termine per valutare l'orientamento della politica monetaria, era una variabile non osservabile - viene evidenziato - La sua utilità pratica nell'orientare la politica su base riunione per riunione era discutibile, poiché le stime erano soggette a una significativa incertezza del modello e dei parametri, quindi le bande di confidenza erano troppo ampie per fornire una guida chiara. Inoltre, il, come quello attuale, con nuovi shock continui".