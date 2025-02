Accenture, completata l'acquisizione del Gruppo IQT

Accenture

(Teleborsa) - La società di consulenza globaleha, fornitore di servizi ingegneristici e di gestione per grandi progetti infrastrutturali con sede a Rovigo, annunciata il 18 dicembre 2024 . I termini dell'accordo non sono stati divulgati.Con il Gruppo IQT, Accenture continua ada livello mondiale e in Europa. L'anno scorso, ad esempio, ha acquisito Boslan, in Spagna, un fornitore di servizi di gestione focalizzato sulle infrastrutture a emissioni zero. Nel 2023 l’azienda ha acquisito Anser Advisory, società statunitense di consulenza e gestione, e Comtech, società canadese di consulenza e gestione di progetti.Leincludono Fibermind, società di servizi di rete, Intellera Consulting, uno dei principali operatori nel mercato nazionale della consulenza dedicata all’innovazione della Pubblica Amministrazione e della Sanità; ?Ammagamma, società di consulenza che rappresenta una eccellenza italiana nell’innovazione legata all’Intelligenza Artificiale (AI), Customer Management IT e SirfinPA, due società che offrono servizi e soluzioni tecnologiche innovative nei settori della Giustizia e della Pubblica Sicurezza.