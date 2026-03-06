Warner Bros, Zaslav fa cassa con 113 milioni in azioni. Avanza l’acquisizione di Paramount

Warner Bros. Discovery

(Teleborsa) - Il CEO di, ha venduto oltre 113 milioni di dollari in azioni della società, nel corso della settimana, mentre procede l'iter che porterà alla vendita del gruppo a Paramount Skydance. La cessione rappresenta solo una parte minoritaria delle sue partecipazioni: Zaslav mantiene infatti più di 220 milioni di dollari in azioni ordinarie, oltre al potenziale incasso di ulteriori premi azionari una volta completata l'operazione.Le azioni Warner Bros., nella seduta di ieri, hanno chiuso a 28 dollari, ben al di sotto dei 31 dollari per azione previsti dall'accordo con Paramount, indicando che Zaslav ha venduto con un significativo sconto rispetto al valore futuro stimato.: altri otto insider hanno venduto complessivamente oltre 98 milioni di dollari in azioni, tra cui il CFO Gunnar Wiedenfels, che ha ceduto quasi 28 milioni.Una parte delle azioni vendute da Zaslav proveniva dal suo pacchetto retributivo 2025, che gli ha assegnato oltre 110 milioni di dollari in titoli per il raggiungimento di obiettivi strategici e finanziari. Nonostante le critiche ricevute per la gestione del gruppo dopo la fusione tra WarnerMedia e Discovery nel 2022, il CEO ha beneficiato di un nuovo premio performance lo scorso anno, cresciuto rapidamente di valore grazie all'interesse dei potenziali acquirenti.garantisce agli azionisti un premio di quasi 150% rispetto ai livelli di settembre, prima che emergessero le prime indiscrezioni sull'acquisizione. Per molti investitori, Zaslav è il principale beneficiario dell'operazione.Paramount ha sostenuto che la propria proposta fosse superiore a quella di Netflix, soprattutto per la maggiore facilità nel superare i controlli antitrust. Netflix, che aveva raggiunto un accordo preliminare nel 2025, avrebbe affrontato un percorso più severo a causa della sua posizione dominante nello streaming.L'acquisizione ha già ottenuto il via libera del Dipartimento di Giustizia statunitense, ma restano da completare le approvazioni nel Regno Unito, in Europa e potenzialmente da parte di alcuni procuratori generali statunitensi. Paramount dovrà versare 7 miliardi di dollari a Warner Bros. se l'operazione non dovesse andare in porto.