Gruppo FS, perfezionata acquisizione del ramo d'azienda di Firema

(Teleborsa) - Ilha finalizzato l’acquisizione di un ramo d’azienda avente ad oggetto gli asset operativi di, società attiva nella progettazione e realizzazione di veicoli ferroviari.L’operazione si inserisce nel quadro dellepreviste dal Piano Strategico 2025–2029 e contribuisce al consolidamento dellaa supporto del programma di investimenti del Gruppo. Nel corso del 2025 sono già state completate iniziative di integrazione verticale nei comparti dele del, confermando l’integrazione lungo la filiera industriale come leva strategica per rafforzare resilienza, autonomia operativa e competitività.L’ingresso di Firema nel, attraverso la sua controllata, consente di rafforzare le capacità industriali nel comparto del materiale rotabile e di migliorare il coordinamento tra attività di progettazione e costruzione, con benefici attesi in termini di gestione delle commesse, controllo dei costi, presidio delle forniture critiche e tempi di produzione.L’garantisce inoltre continuità industriale agli asset oggetto di acquisizione, a valle del percorso di risanamento avviato nel 2025 nell’ambito della composizione negoziata della crisi societaria, e consente la stabilizzazione delle competenze tecniche e produttive connesse.