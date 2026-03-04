Gruppo FS, perfezionata acquisizione del ramo d'azienda di Firema

(Teleborsa) - Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
ha finalizzato l’acquisizione di un ramo d’azienda avente ad oggetto gli asset operativi di Titagarh Firema
, società attiva nella progettazione e realizzazione di veicoli ferroviari.
L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative di rafforzamento industriale
previste dal Piano Strategico 2025–2029 e contribuisce al consolidamento della filiera produttiva
a supporto del programma di investimenti del Gruppo. Nel corso del 2025 sono già state completate iniziative di integrazione verticale nei comparti del turismo
e del trasporto merci
, confermando l’integrazione lungo la filiera industriale come leva strategica per rafforzare resilienza, autonomia operativa e competitività.
L’ingresso di Firema nel perimetro FS
, attraverso la sua controllata FS Fabbrica Italiana Treni
, consente di rafforzare le capacità industriali nel comparto del materiale rotabile e di migliorare il coordinamento tra attività di progettazione e costruzione, con benefici attesi in termini di gestione delle commesse, controllo dei costi, presidio delle forniture critiche e tempi di produzione.
L’operazione
garantisce inoltre continuità industriale agli asset oggetto di acquisizione, a valle del percorso di risanamento avviato nel 2025 nell’ambito della composizione negoziata della crisi societaria, e consente la stabilizzazione delle competenze tecniche e produttive connesse.